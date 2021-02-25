Прийомна дочка продюсера і репера Потапа Наташа Горова показала особняк, в якому живе
Як передає Politeka.net, 23-річна дівчина опублікувала кадри у своєму мікроблозі в Instagram.
Поки мама Ірина Горова у від'їзді Наташа зробила пару кадрів на тлі стильного триповерхового особняка. Будинок виконаний з темної цегли, при цьому облицювання віконних прорізів навпаки світле.
"Кажуть, що коли Іна Горова їде, то її гардероб стає моїм. Але це не точно", - підписала кадри дівчина.
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"Яка офігенна погода", - додала дівчина, мружачись від яскравого сонця.
Також Наташа Горова показала фото вулиці елітного котеджного селища, зроблене вранці.
Нагадаємо, що Ірина Горова та Олексій Потапенко (Потап) прожили в шлюбі 15 років. В кінці 2016 року подружжя оголосило про розлучення. У Олексія та Ірини є спільний син Андрій, також вони разом виховували дочку Горової від її першого чоловіка-23-річну Наталію.
Ірина Горова розповідала. що після розлучення Потап є частим гостем в їхньому будинку, він багато часу приділяє синові. А ось у Каменських з дитиною Птапа осбо теплі стосунки не склалися, хоча і про якесь неприйняття мови не йде.
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