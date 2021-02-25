Відома українська співачка Тіна Кароль здивувала своїм голосом на одному з телеканалів

З кінця січня на одному з українських телеканалів стартував новий сезон шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Тренерами проєкту стали співаки Діма Монатік, Олег Винник, Надя Дорофєєва і Тіна Кароль.

Зараз йде етап сліпих прослуховувань, а майбутні учасники вибирають, в чию команду хочуть потрапити.

На офіційній сторінці проєкту в Instagram з'явилося відео, яке розбурхало шанувальників Тіни Кароль. Виявляється, артистці змінили голос. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вся річ у тому, що співачка спілкувалася російською мовою, а це є порушенням закону про мовні квоти на телебаченні, прийнятому ще у 2017 році.

Згідно з документом, передачі, фільми та новини, виконані українською мовою, повинні складати більшу частину ефіру. Так, у 2017 році - це було 75% ефіру, а до 2024 року має збільшиться - до 95%.

Зазначене відео з "Голосу країни" - це анонс, який транслюється на телеканалах в різний час, тому він повинен бути повністю україномовним.

Однак користувачі мережі обурилися, що Кароль, яка використовувала на шоу російську мову, на кадрах говорить не своїм голосом.

"Навіщо було озвучувати Тіну☺️", " чому і у Тіни голос навігатора?", "Сподіваюся у випуску сліпих прослуховувань 6 буде нормальний голос у Тіни, а не озвучка", "Чому у Тіни інший голос?", - написали коментатори.

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