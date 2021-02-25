Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала, що вирішила зробити

На кадрах Соня здалася в перукарському кріслі. Дівчина вирішила вкоротити волосся, дозволивши своєму майстру Михайлу відрізати 30 см.Фотограф весь процес знімала на телефон, показуючи, скільки відріжуть їй волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оплакує своїх малюків", - написала красуня.

"Скільки ріжемо? 1. Прибираємо кінчики (хоч вони і не січуться). 2. 10 см.3. 15 см. 4. Повертаємо каре", - поставила питання і запропонувала вибрати відповідь Плакидюк.

"Ну що Мішанечка, давай на сантиметрів 30. Попрощайся зі своїми малюками, я тобі віддам хвостик", - сказала в ролику Соня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже красуня викинула кадри в сторіс Instagram.



Через деякий час Соня в Інстаграм показала результат свого рішення.

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Плакидюк не забула показати себе, відповідаючи на питання про своє зростання. Вона сказала, що її зріст – 180 см і показала заодно фігуру в одному чорному комбінезоні з написом "Playboy".

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