Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала, що вирішила зробити
На кадрах Соня здалася в перукарському кріслі. Дівчина вирішила вкоротити волосся, дозволивши своєму майстру Михайлу відрізати 30 см.Фотограф весь процес знімала на телефон, показуючи, скільки відріжуть їй волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Оплакує своїх малюків", - написала красуня.
"Скільки ріжемо? 1. Прибираємо кінчики (хоч вони і не січуться). 2. 10 см.3. 15 см. 4. Повертаємо каре", - поставила питання і запропонувала вибрати відповідь Плакидюк.
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"Ну що Мішанечка, давай на сантиметрів 30. Попрощайся зі своїми малюками, я тобі віддам хвостик", - сказала в ролику Соня.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже красуня викинула кадри в сторіс Instagram.
Через деякий час Соня в Інстаграм показала результат свого рішення.
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Плакидюк не забула показати себе, відповідаючи на питання про своє зростання. Вона сказала, що її зріст – 180 см і показала заодно фігуру в одному чорному комбінезоні з написом "Playboy".
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