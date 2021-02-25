Відома модель Таня Брик, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в гарячому образі
На фото Брик позувала в одних трусиках, прикривши своє тіло шматком тканини. Тетяна дозволила подивитися на одну ніжку, виставивши її, а також залишила не прикритим обличчя. Красуня вирішила волосся розпустити, а позувала у драбини. Кадр вийшов досить пікантним, хоча модель спробувала заховати якомога більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Інтервальне голодування (ІГ)
А тепер рушимо все.
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Статті про інтервальному голодуванні набирають мільйони переглядів, розповідають як на ІГ запускаються процеси «самопереробки», оновлюються клітини організму (називається аутофагія), чиститься і тд... Але! Наукового підтвердження цьому немає!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
"Таня! Краса ти моя"," на дві хвилини раніше, ніж обіцяла", "голодування не голодування, але виглядаєш відмінно", " яка аутографія?)) аутофагия може?", "Краса", "відмінно", "шикарне тіло", "молодець, так мало блогерів, які дійсно дають хорошу і корисну інформацію".
Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала фігуру, якій можна позаздрити.
Варто відзначити, що струнке тіло і довгі ніжки дійсно викликають захопленням в будь-якому вбранні, але в цей раз Брик з'явилася в чорному боді на тонких бретельках.
Нагадаємо, роздягнена "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик потрясла пружними принадами, знявши рушник
А ще Politeka писала, що" Супер Топ-модель по-українськи " Таня Брик роздяглася перед дзеркалом, показуючи самий сік
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