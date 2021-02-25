Популярний телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що мріє про доньку, і що про це думає його дружина Катя Осадча

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Юрій Горбунов поділився, що мріє про доньку. Про це він розповів в інтерв'ю для програми "Слава+". За словами артиста, після народження сина Івана, він тепер хоче доньку. Причому його дружина телеведуча Катя Осадча не проти цього, вона теж не проти народити ще одну дитину.

Так, вперше про це Юрій говорить в інтерв'ю, під час бліцу "Було/не було". А потім більш детально розповідає про свого сина і про те, що вони з Катею зараз "працюють" над питанням народження дочки.

"Що мені не вистачає в житті? Доньки!",- каже Горбунов з посмішкою на обличчі. "У нас є спільне бажання, ми над цим працюємо", - додає Юрій, відповідаючи на питання про бажання народити другу дитину.

До слова, телеведучий також розповів, чому вони з дружиною не показують обличчя свого сина Івана. За його словами, вони з Катею відразу домовилися, що перший час не будуть викладати знімки в соцмережах, на яких видно обличчя малюка. Це буде тривати до того часу, поки дитина сама їм не дозволить це робити. І вже були випадки, коли Юрій показував Івану їх загальні фото, але дитина не дозволяв його виставляти, тоді як знімок, на якому обличчя не видно, малюк схвалив.

Горбунов також спростував чутки про те, що вони з Осадчою чекають пропозиції від будь-якого глянцю за гроші показати фотографії з Іваном. "Рано чи пізно ми і так його покажемо. Але на цьому не спекулюємо, це неправильно", - заявив телеведучий.

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