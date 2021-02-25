Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в неймовірному образі

На фото Ольга позувала в чорній сукні, яка добре позначила достоїнства фігури красуні. Куриленко доповнила образ стильною зачіскою, а сама сіла на дерев'яну конструкцію, показуючи свою бездоганну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю волосся", " Круто! Це була зйомка в стилі 60-х?", "Чудова дама"," Прекрасно, люблю"," бездоганно"," це чудово"," Круто"," Приголомшлива леді"," дуже красиві", " ось тут ви шикарна брюнетка!", "Шикарна, чарівна, таємнича," "ефектна", "всього одне слово ..", "Така зачіска дуже підходить вам" ," ви найшикарніша актриса на пострадянському просторі!)", "??? Не зовсім так добре", " мені це подобається .. Відмінне волосся".

Ми писали, що відома модель і актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, підкорила образом в шубі.

Цього разу зірка розмістила знімок, на якому постала в шубі. Красуня просто притягувала погляд.

від шуби було видно лише хутряний воріт, який красиво виглядав у особи знаменитості.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко захопила свіжим образом без макіяжу

А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда показала себе без прикрас, Шанувальники не оцінили

Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко здивувала красою в прозорій сукні



