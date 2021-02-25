Відомий хореограф Ілона Гвоздьова, колишня учасниця "Танців з зірками", поділилася одкровенням

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку танцівниці в соцмережі.

Ілона Гвоздьова опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком Іваном Хомячуком і сином, якому нещодавно виповнилося чотири місяці. Знімок зроблений в момент. Коли вона годує малюка грудьми. Гвоздьова при цьому дивиться на чоловіка і посміхається.

Хореограф розповіла про проблеми, з якими їй довелося зіткнутися.

"Лютий виявився для нас дуже болючим, сподіваюся, що весна принесе Сонце, здоров'я і посмішку моїх дітей... Коли ці карапузи хворіють хочеться все віддати за їх здоров'я. До весни Залишилося 3 дні. Ще я ніколи так сильно її не чекала», - написала Гвоздьова.

Фолловери постаралися підтримати Ілону.

"Нехай не хворіють дітки», «не хворійте, одужуйте», "прекрасне фото", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге 11 жовтня. Син танцівниці з'явився на світ з вагою 3040 г і зростом 52 см.батьки дали малюкові ім'я Домінік.

Також пара ростить доньку Валерію, яку в родині звуть рією.

Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук разом вже більше 11 років.

Нагадавши, Гвоздьова з танців з зірками в" невидимому " боді вразила гнучкістю і одкровеннями про особисту.

А ще Politeka писала, що Гвоздьова з "танців з зірками" задерла кофту і показала живіт через три місяці після пологів.

Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "танців з зірками" приголомшила рідкісним фото з мамою і маленьким сином.