Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, як худне в спортзалі

Кілька днів тому Ульянова зазначила, що тепер при зрості 171 важить 59 кілограм і схуднення знову просувається досить успішно. Даша почала активно займатися спортом знову, щоб привести фігуру в порядок і бути до літа готовою вражати фігурою.

Тепер Ульянова із задоволенням публікує в розділі Сторі кадри зі спортзалу, відзначаючи важливість правильного харчування і масажу, на який почала ходити, щоб позбутися від усього зайвого.

"Чарівної таблетки для швидкого схуднення без шкоди здоров'ю немає. Швидше не вийде!Плюс у всіх індивідуальний організм. А ще багато хто з вас вигадали собі неіснуючі проблеми. Я відкриваю акаунти багатьох дівчаток і бачу, що ви реально худенькі. І я просто в шоці від ваших повідомлень: «як схуднути на 10 кг.за місяць», - писала раніше Ульянова в Instagram.

До цього Даша зазначила, що на даний момент фанатам не знайти жодного поста на тему відносин або любові на її сторінці, зате можна побачити багато питань про моє особисте життя. Поки що дівчина не готова розповідати про всі подробиці і більше схиляюся до всіх відомому прислів'ї: "щастя любить тишу". Таким чином Даша натякнула, що перебуває у відносинах.

"Захотілося вперше поділитися з вами Моїми міркуваннями, які відносини я вважаю правильними і здоровими. Для мене, любов - це не тільки «метелики в животі», пристрасть і буря емоцій. Любов - це усвідомлений вибір, який ми робимо щодня на користь людини, яка поруч," - розповіла Даша.

Нагадавши. що Ульянова з " Холостяка "захотіла гострих відчуттів, відправившись на незвичайний масаж:" точимо...".

Також на сайті Politeka ми писали, що Ульянова з "Холостяка" захопила "гаряченьким" на морозі, мріє кожен чоловік: "заборонений прийом!".

Раніше на порталі Politeka інформували, що Ульянова з "Холостяка" розкарячкувала на підлозі, повторюючи трюки Волочкової: "Пора худнути".