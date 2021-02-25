Популярна співачка Тіна Кароль здивувала новим роликом з молодою людиною, повторюючи челендж
Після того, як артистка випустила кліп, вона також організувала челендж під свою музику і виставила все в «Тік-Ток». Спілкуючись з блогерами, Тіна також записала кілька кумедних роликів, в яких повторила свої дії.
Суть полягає в тому, щоб сидячи на шиї молодої людини станцювати кілька рухів руками з кліпу «Скандал», наспівуючи текст цієї пісні. У зеленому піджаку з кислотним відтінком і чорному топі з сіточки Кароль змогла знову дивувати.
"Скаженим днем Тік струмів з піснею #Скандал все більше і більше👯», - сказано під відео.
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Шанувальники відразу відповіли:
«А ви вже встигли зняти свій?; Черговий хлопчик щасливчик 😂; в старості буде що згадувати і розповідати своїм дітям; це вже схоже на якийсь Іподром... робимо ставки хто доскачет першим... Рисак молодий ;)😂" »
Після презентації свого кліпу» Скандал " Тіна намагається не зменшувати оберти і інтригувати мережу новими відео, в яких показує перетворення і оригінальні зміни образу в цілому. Нещодавно артистка також представила атмосферний ролик, відзнятий спеціально до її кліпу.
Найбільш примітним в кадрі є те, як до співачки ніжно торкається чоловіча рука. На її обличчі можна побачити оригінальний аксесуар з каменів і намистин темно-синього кольору. Як виявилося маска для обличчя Кароль була не проста-це образ від бренду Lory Sun.
Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".
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