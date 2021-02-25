Популярна співачка Тіна Кароль здивувала новим роликом з молодою людиною, повторюючи челендж

Після того, як артистка випустила кліп, вона також організувала челендж під свою музику і виставила все в «Тік-Ток». Спілкуючись з блогерами, Тіна також записала кілька кумедних роликів, в яких повторила свої дії.

Суть полягає в тому, щоб сидячи на шиї молодої людини станцювати кілька рухів руками з кліпу «Скандал», наспівуючи текст цієї пісні. У зеленому піджаку з кислотним відтінком і чорному топі з сіточки Кароль змогла знову дивувати.

"Скаженим днем Тік струмів з піснею #Скандал все більше і більше👯», - сказано під відео.

Шанувальники відразу відповіли:

«А ви вже встигли зняти свій?; Черговий хлопчик щасливчик 😂; в старості буде що згадувати і розповідати своїм дітям; це вже схоже на якийсь Іподром... робимо ставки хто доскачет першим... Рисак молодий ;)😂" »

Після презентації свого кліпу» Скандал " Тіна намагається не зменшувати оберти і інтригувати мережу новими відео, в яких показує перетворення і оригінальні зміни образу в цілому. Нещодавно артистка також представила атмосферний ролик, відзнятий спеціально до її кліпу.

Найбільш примітним в кадрі є те, як до співачки ніжно торкається чоловіча рука. На її обличчі можна побачити оригінальний аксесуар з каменів і намистин темно-синього кольору. Як виявилося маска для обличчя Кароль була не проста-це образ від бренду Lory Sun.

Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в пікантних позах несподівано розкрила таємний посил "скандалу": "Людей же не обдуриш!".

Також Politeka писала, що Полякова, Тіна Кароль, Ані Лорак та інші зірки не приховали "бочка" в топіках і міні-спідницях: апетитні фото