Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостячка" актриса Ксенія Мішина натякнула на вагітність

Найближчої суботи, 6 березня, на українському телебаченні вийде нове розважальне шоу пародій "Ліпсінк баттл", учасниками якого стали вітчизняні зірки шоу-бізнесу. Несподівано, ведучим шоу став Олексій Потапенко (Потап), а в пару йому поставили співачку Тіну Кароль. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на пресслужбу каналу "1+1".

Приєдналися до участі в шоу також переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, а також відомий артист балету і чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов. Чоловіки в рамках #lipsyncbattle_challenge прийняли виклик від своїх коханих.

Так, під час зйомок шоу, які днями почалися в Києві, українські зірки розбилися по парах і пародіювали своїх кумирів. А після виступу ще й отримували каверзні запитання від ведучих шоу. Так, актриса Ксенія Мішина на питання Потапа про можливу вагітність, заінтригувала всіх, але пообіцяла незабаром розкрити всі карти, показавши українцям нову фотосесію.

Відзначимо, що про можливу вагітність Ксенії почали говорити чи не відразу після фіналу шоу "Холостячка", в якому зірка вибрала собі в партнери гумориста Олександра Еллерта. Пара на екранах і в своїх соцмережах активно демонструє розвиваються відносини і пристрасну любов. А нещодавно вони разом зі своїми дітьми від попередніх шлюбів побували на казковому відпочинку в Домінікані.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина публічно вилаяла розгубленого Еллерта: "Тобі не жирно?".

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