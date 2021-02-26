Популярна артистка Ані Лорак поділилася радісною новиною

Як повідомляє Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мої улюблені! Довгоочікуваний ліричний сингл» Наполовину " вже доступний на всіх цифрових платформах... Це особлива для мене пісня про сильну, вольову особистість, яка пройшла через помилки і розчарування, але, тим не менш, змогла зберегти в собі світло. Нехай у Вашому житті завжди перемагає взаємна щира любов", - написала вона.

Відзначимо, багато уввідели в композиції історію самої Лорак. Як відомо в 2019 році на розлучилася з чоловіком, причину розставання артистка називати не стала. При цьому шанувальники впевнені, що Ані Лорак подала на розлучення через численні зради Мурата Налчаджіоглу.

"Наполовину мій, обернулася птахом. Наполовину мій, я прийшла попрощатися. Наполовину мій. Стань щасливою, але не за всяку ціну, якщо Третій зайвий", - співається в пісні.

У мережі захоплюються новим творінням співачки.

"Шалено сподобалася пісня, дуже сильна і душевна композиція♥️з прем'єрою, кохана, черговий шедевр", " з прем'єрою дорога Кароліна Мирославівна! Дякую за вашу творчість! Це пісня сама найулюбленіша моя ☺ дякую, що Ви у нас є», «з Прем'єрою, Кароліна ❤️ Нехай всі помилки і розчарування залишаться в минулому, а далі буде тільки щастя і світло! Любимо вас всією душею і серцем», «Діва повернулася зі справжнім хітом❤ з прем'єрою, Кароліна», «пісня до мурашок», - пишуть в коментарях.

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