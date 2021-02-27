Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, розбурхала "смачним" кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна красуня опублікувала в "сторіз" в Instagram цікаве фото, відповідаючи на питання фоловерів.

Тоня продемонструвала чарівну фігурку у вузькій червоній маєчці, накинувши на плечі білу сорочку. Блондинка крупним планом зняла шикарне декольте з бюстом, що "підстрибнув".

У дівчини поцікавилися, чи дотримувалася вона якоїсь особливої дієти в перші місяці після народження дітей. Тут варто відзначити, у дочки Сумської є трирічна дочка і майже однорічний син.

Паперна не без гордості заявила:"Подивіться на мене уважно, де я і де дієта) я дуже добре їла)) Звичайно, якщо говорити про реакції на продукти у дитинки, то тут доводилося відмовляти багато в чому, але цей період дуже короткий і дуже швидко проходить".

Питання про фігуру та вагу серед матусь в числі її фоловерів звучать дуже часто. Наприклад, також у Тоні цікавилися, чи важко йде вага після грудного вигодовування.

"Ось ви знову кудись женетеся. Ізі-ізі) все буде", - відповіла Паперна.

Судячи з цих двох відповідей, дочка Сумської не дуже напружується через свою фігуру і не панікує через зайві кілограми, а, навпаки, шукає плюси, демонструючи свої апетитні принади у всій красі.

Раніше ми розповідали, як Тоня Паперна здивувала романтичним луком, приспустивши светр на плечі й зробивши загадковий підпис під фото: "Іноді присниться такееее, що весь день потім ходиш і думаєш, до чого взагалі воно 🙈".

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "для жінок завжди актуальна...".