Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе, влаштувала в Мережі переполох несподіваним чином

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала разом з сином Костянтином, який подорослішав.

Альбіна привітала хлопця з 17-річчям: "Син, Наша гордість!!! 17 років!!! Ура🎉 🎉 🎉!!! #деньроджения".

На фото щасливі мати і син позували поруч на публіці. Користувачі відразу ж помітили в коментарях, як сильно вони схожі.

"З днем народження, прекрасного принца!!! Очі, звичайно, настільки мамині... і посмішка"

"О боже, як він виріс 😍"

"Дуже приємний молодий чоловік))"

"Які ви світлі та дуже красиві, схожі"

"З Днем Народження!!! Посмішка красива🌟 👍 😀красунчик шикарний!!! Всіх земних благ Вам 🎂 💐"

"Копія мами 😍"

"Так, в матір він весь!"

Примітно, що Джанабаєвій з Меладзе довелося багато років ховати маленького Костю, поки вони не наважилися розкрити всі карти. Справа в тому, що хлопчик з'явився на світ в 2004 році, коли Валерій був ще одружений на Ірині, яка народила йому трьох дочок. Альбіна і її коханець ретельно приховували свій зв'язок, тому про те, щоб оголосити про народження позашлюбного сина Меладзе тоді не могло бути й мови.

Коли Кості виповнилося десять років, їх таємниця була розкрита. Валерій пішов з першої сім'ї і одружився на Альбіні. Надалі у пари народився ще один син Лука, якому зараз шість років.

Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.

Також на Politeka писали, як Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці.