У півфіналіста "Холостячки" Андрія Рибака стався вибух у машині, подробиці

Півфіналіст Андрій Рибак, учасник і півфіналіст реаліті-шоу "Холостячка", один з фаворитів Ксенії Мішиної в сторіс Instagram розповів про те, що сталося з його автомобілем, пише Politeka.net.

Андрій зняв відео ззаду автомобіля з тріснутим склом. Він сказав, що під час поїздки у нього лопнуло заднє скло. Це сталося з невеликим вихлопом схожим на вибух. Рибак розповів, що скло лопнуло через перегрів, через те, що він не відключився вчасно, і стався невеликий вибух.

"Як вам такий прикол, який зовсім не прикол?",- запитав Андрій у своїх шанувальників.В машине полуфиналиста "Холостячки" Андрея Рыбака произошел взрыв (фото, видео)

Через кілька сторіс Андрій знову повернувся до питання автомобіля. Він розповів про "рівень свого везіння" звичайно ж в лапках. З часткою іронії шоумен повідав про те, що машину евакуювали.

"По-моєму пора продавати "- написав учасник "Холостячки".

Андрій збентежений і заявляє: "А зараз її евакуювали... Кайф?"

При цьому міміка героя відео відповідає настрою. Андрій є одним з провідних зірок "Ліги сміху", і вважається відмінним коміком.

Відомо, що Андрій зі своєю новою пасією, моделлю Аліною Смирнової не так давно повернувся з Дубая, де провів кілька мальовничих днів на сонячному березі лазурного моря.

Пара зустрічається з грудня 2020 року, в соцмережах з того часу з'явилися перші спільні знімки Андрія та Аліни.

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