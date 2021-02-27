Що ще приховує від вагітної дружини "велелюбний" співак Віктор Павлик

Як передає Politeka.net, 26-річна дружина артиста Катерина Репяхова поділилася в "сторіз" цікавими кадрами, на яких "притиснула" чоловіка фактами про пікантну історію. У Павлика не вийшло відкрутитися, а тому довелося розповісти все як на духу.

Так, Репяхова побачила в ЗМІ інформацію про те, що Віктор Франкович свого часу зізнавався в романтичних почуттях популярній співачці Лоліті Мілявській.

"ВП коментує таке неподобство. 15 років минуло з того моменту", - підписала кадри Репяхова.

Павлик чесно розповів молодій дружині обставини їхніх "пригод" з Мілявською.

"Я Лоліті зізнався в коханні, коли ти ще в колисці лежала, - заявив, сміючись, артист і продовжив, - Я Лоліту не бачив вже років 15-17, а взагалі з нею в 97-98 році в боулінг в Дніпрі грали. Біля готелю "Дніпропетровськ" поруч був клуб, і там був боулінг. Тобі було 3 або 4 рочки, коли я зізнавався їй у коханні. Ми з нею як брат і сестра, хороші дуже друзі. Лоліта сама з Мукачева родом, з села на Закарпатті біля Ужгорода".

Павлик, до речі, теж родом із Західної України - майбутній артист народився в містечку Теребовля Тернопільської області.

Раніше ми розповідали, Репяхова розлютила Мережу, показавши дорогу покупку. Дівчина, яка ще недавно скаржилася на фінансові проблеми, мовляв, у чоловіка через карантин зірвалися концерти і грошей катастрофічно не вистачає, похвалилася новеньким кросовером "Тойота" вартістю майже 800 тис. гривень.

Нагадаємо, Павлик на корпоративі відпалив хіт російського співака: "мрії збуваються...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: «це все результат моїх...».