Відомий український виконавець, повелитель вовчиць Олег Винник розповів, як його побили до напівсмерті

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, якого жартівливо називають повелителем вовчиць, нещодавно дав відверте інтерв'ю у програмі "В гостях у Гордона". Так, серед іншого, артист поділився моторошною історією, виявилося, що в молодості його побили до напівсмерті через дівчину.

За словами Винника, вони з хлопцями поїхали на дискотеку в сусіднє село, і як це зазвичай буває, не поділили дівчат з місцевими хлопцями. Тоді і почався заміс, в якому Олегу з одного удару вибили відразу два зуби.

"Жорстко так... Слава Богу, вижив. З кастетом він був, такий прямо величезний. Не знаю, як я залишився живий. Ще й щелепу не пошкодив, тільки ніс. Передній і кутній зуби втратив, і це з одного удару. Потім я відчув, коли мене біля колодязя водою поливали. Десь з пів року я ходив без зубів, а потім вже поставив. Це звичайно почуття такі не дуже хороші. Коли від води прийшов до тями, а там камені в роті, а це виявляється не камені, а зуби.",- розповів Олег.

Також він додав, що через тиждень після цього інциденту його кривдника посадили у в'язницю, але вже за іншу подію – він когось убив.

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