Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, підкорила ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз", на яких позувала в спокусливому образі.

Струнка блондинка взяла участь у фотосесії для одного з американських інтернет-магазинів одягу. Відповідні фото також з'явилися на сторінці компанії в Instagram.

Соня постала в чорному боді, який якнайкраще підкреслив її досконалі форми, і масивних шкіряних черевиках. Модель покрутилася перед камерою в різних позах, зачарувавши силуетом і показавши всі свої солодкі місця.

Заради деяких кадрів Євдокименко ефектно присіла, зігнувши ніжки в колінах і нахиливши голову вперед.

"Не зациклюйтеся на своєму відображенні в дзеркалі. Не так, як люди сприймають вас на вулиці. Переключіться на те, що дійсно важливо - так, як ви відчуваєте себе в своєму тілі❤️", - йдеться в підписі до кадрів.

У коментарях публіка порівнює дівчину з "тростиночкою" і з лялькою Барбі, захоплюючись її фігуркою.

Раніше ми розповідали, внучка Ротару підкорила видом в стильному брючному костюмі і крихітному топі, що ніби складався з двох широких стрічок. Дівчина сміливо відчинила піджак, прогнувши спинку назад.

Розкута поза моделі -справжній сеанс спокушання, який нікого не може залишити байдужим.

"Прокидайтеся рано, залишайтеся зацікавленими, працюйте з розумом, любіть свою справу! Вдалого вам тижня 🤍", - звернулася до публіки дівчина.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару в строгому образі дала фору зірковій бабусі:"вогонь".