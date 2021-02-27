Телеведуча Ольга Фреймут порадувала шанувальників серією яскравих фото

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких, судячи з гео-мітки, позувала разом зі своїми рідними в одному з ресторанів.

25 лютого Фреймут відзначила свій день народження, а тому був хороший привід, щоб вибратися з сім'єю в світ. На Ользі була довга червона сукня з рукавами-ліхтариками і милим круглим комірцем. Дівчина показала себе справжньою, відмовившись від помітного макіяжу і складних зачісок.

Безумовно, найяскравіший кадр, де телеведуча позувала в обіймах чоловіка, гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка. Пара сиділа на сірому диванчику. Чоловік ніжно обійняв Ольгу за талію, а та легенько притулилася скронями до його щоки. На задньому тлі виднівся розкішний букет квітів вражаючих розмірів.

Також Ольга показала спільне фото з 15-річною донькою Златою, і окремо зняла 4-річного сина Валерія, який захоплено щось розмальовував олівцями.

Фреймут ніяк не підписала кадри, зате користувачам знайшлося що сказати в коментарях. Деякі відзначили, що зірка "забула" показати молодшу дочку Євдокію, якій всього три рочки.

"Тут потрібне якесь пояснення. За яким етикетом можна сидіти ось так і обніматися в громадському місці?"- "за всесвітнім 😍😍😍"

"Як завжди красива витончена! Оля, щастя вам!❤️🙌"

"Ви чекаєте поповнення?"

"Фото 4, ти здорова? Вид не дуже"

"А фото молодшенької"

"Приємна пара 🔥"

"Ви так схожі і такі енергетики близькі, класні❤️"

"Благодать"

"Відразу видно що він не британської крові"





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