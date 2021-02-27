Онука українського Народного артиста і легендарного члена журі "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик зайнялася йогою і показала можливості свого тіла.

Як повідомляє Politeka.net, онука відомого українського хореографа Григорія Чапкіса 40-річна Анна Сафрончик вже багато років живе в Італії, де побудувала успішну акторську і модельну кар'єру. Красуня активний користувач Instagram, де ділиться з фоловерами подробицями свого життя. Так, нещодавно зірка опублікувала у своєму мікроблозі ряд знімків, на яких її можна побачити під час занять йогою.

Як видно, на заняття Анна прийшла в сірому спортивному костюмчику, який складається з короткого Топіка і облягаючих лосин. Цей наряд і вправи йоги тільки підкреслили пружне тіло і рельєфний прес моделі. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Сафрончик розповіла про свої заняття йогою: "Спасибі @iodonna_it за цей чудовий досвід. Практика йоги приносить величезну користь в наше життя; більш гнучке тіло, більш регулярний сон, стан більшої релаксації. Такі деякі з позитивних ефектів для здоров'я, що досягаються практикою йоги. Підкреслюють це не тільки свідчення найбільш побожних йогів, а й численні наукові дослідження, проведені на цю тему". Фолловери в захваті від нових фото Анни, її засипають компліментами і захопленими коментарями.

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