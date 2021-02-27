Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вразила образом фатальної красуні
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким майстерно полоскотала нерви дозвільної публіки.
Так, Анна на чорно-білому знімку позувала в шовковій сукні-ночнушці та плащі-накидці з прозорого матеріалу. Дівчина млосно сіла на стілець, склавши ногу на ногу, і вальяжно підняла руку з келихом. Волосся красуня поклала на один бік, розбурхавши фантазію глядачів видатним декольте.
У підписі зірка заговорила про амбіції та бажання.
"Я впевнена, що кожна людина має сильний потенціал і сильні амбіції! Але це ще не все... Далі слід зробити вибір, довіряти собі і своїм відчуттям, бажанням, або слухати весь світ, крім себе. Щодня ми вирішуємо, як жити. "Простіше" - але це сумнівний варіант. Невже дійсно так хочеться? "Як я хочу" - і це класно! Це початок шляху до чогось неймовірного і до справжнього! Але до чого? Ось тут "корінь". Ти знаєш чого дійсно хочеш?🤔", - філософствує Саліванчук.
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Користувачі в подиві кинулися коментувати: "Ви консультуєтеся у психотепевта, слухаєте їх вебінари, лекції або самі відчуваєте те, про що пишете, і як ви до цього прийшли?!❤️"; "Прекрасна😍"; "Королева!👏".
Раніше ми розповідали, Анна викликала фурор, показавши себе в плащі на голе тіло. Дівчина спокусила ніжними лініями, давши універсальний рецепт ідеального дня.
"Проживіть день саме так, як захочете. Не забувайте його❤️ секретних інгредієнтів немає🥰", - поділилася Анна.
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