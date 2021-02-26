Артист Андрій Данилко та Оля Полякова дали жару на шоу "Маска" - парочка ще ті гумористи

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували нове відео з шаленою витівкою зіркових детективів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, під прицілами камер знову опинилися Полякова і Данилко. Конфуз вже точно привернув увагу.

Оля, будучи в червоному обтягуючому платті, пояснювала щось публіці, коли встала, повернулася спиною до Андрія, що сидів поруч, та нахилилася, застигнувши в нескромній позі. Таким чином, співачка буквально всунула колезі прямо під ніс свої апетитні "булочки" - навіть тягнутися особливо не довелося.

Не довго думаючи, Данилко погладив руками червону "пишність", що раптово виникла перед його очима. Зніяковіли всі: і навіть сама невгамовна Полякова.

"Чудово", - прокоментував Данилко.

"Вибач, будь ласка", - розсміялася співачка, зрозумівши, що "накоїла".

"Андрій Михайлович, а ручки-то самі тягнуться просто!", - не втримався від зауваження й ведучий Володимир Остапчук.

"Як стримувати себе, коли поруч знаходяться такі красуні? Чоловічій половині наших детективів дуже пощастило! 🖤", - йдеться в підписі до кадрів.

Користувачі, подивившись відео, назвали Полякову приколісткою та задумливо протягнули "мдаа".

Раніше ми розповідали, як хоробра Полякова кинулася захищати Данилка під час одного з ефірів. Останньому нібито "погрожував" чоловік з шаблею в руці. Оля не тільки прогнала "ворога", а ще й кинула йому в спину капусту.

"А, ну, відійди! Відійди від нього! Ви що?", - кричала Полякова.

"Бідний чоловік😮 капустою в спину🤦"; "вона у Винника потрапила))"; "ОЛЯ ФАС!!! І Оля фаснула😂"; "яка маячня️️", - відреагували користувачі.

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