Улюбленець "вовчиць" Олег Винник опинився в делікатній ситуації на шоу "Голос країни" - емоції через край

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували цікаві кадри несподіваної зустрічі 47-річного Винника зі своєю нібито колишньою дівчиною, теж співачкою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, одна з учасниць в наступному ефірі "Голосу країни" виявиться дівчиною, в якій Винник впізнає свою "колишню кохану". Судячи з уривків, артист вибіжить до неї на сцену і приведе за суддівське крісло, посадивши до себе на коліна. Також показаний зворушливий момент, як Винник витирав сльози на обличчі дівчини.

"Боже, Микита, вибач", - звернулася вона, швидше за все, до свого нинішнього коханого.

"Микита, не ревнуй, бережи це серце...", - додав Винник, продовжуючи обіймати симпатичну блондинку.

"Я тебе буду чекати", - сказав артист їй на прощання.

Після цього глядачам показали, як Винник сидить в замішанні біля основи сцени і, мабуть, насилу приходить до тями після цієї несподіваної зустрічі.

"Слухайте, чому так важко? Нє, ну, правда, я тримався, як міг", - звернувся Олег до своїх колег-тренерів, яких також дуже здивовала подія.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Багато хто відзначив, що подібні ситуації з раптовою появою "колишніх" вже не новинка, таке й раніше бувало в попередніх сезонах.

"Голос перетворився на будинок два🤡"

"переключилися на любовні пригоди Винника 😂"

"Важливий тільки голос 🤡 👏 говорили вони..."

"Та яка там колишня, чергова вовчиця😅"

"А навіщо потрібно було затівати цю всю фігню з "Важливий тільки голос" якщо кожен випуск у вас (то Тіна і Надя борються за серце Олега, то Дан ревнує Тіну до Олега, то Олег пристає до Наді, а Дантес ревнує, а зараз колишня Олега Винника) Зараз на цю бідну жінку поллється хейт 🗿"

"Можливо це просто сестра або близька подруга"

"Аж до мурашок 😢"

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".