Відомий російський співак Філіп Кіркоров приголомшив громадськість ефектною появою з молодою супутницею

Так, Кіркоров 25 лютого з'явився на закритій прем'єру фільму «Рашн південь» з усміхненою дівчиною. Як виявилося, даму звуть Карина Захарова. Весь вечір дівчина трималася поруч з артистом, поки той відповідав на питання преси.

Присутні на заході репортери запитали у співака, на який найромантичніший вчинок він зважився за все своє життя.

"Одружився», — заявив він порталу Teleprogramma.pro.

Кадрами з заходу Кіркоров поділився на своїй сторінці в «Instagram», і отримав чимала компліментів.

"Красунчик", "Філіп як же ви скрізь встигаєте! Поділіться секретом! 😊 Виглядаєте супер", "який красивий і стильний", "Головне у відмінній формі, Кіркоров. Це радує.. жир наш ворог", "Філіп улюблений! Чудовий, красивий, суперський! Обожнюю тебе", "Виглядаєте🔥 навіть не можу уявити, що буде далі", "дуже гарний образ у вас🔥 хто це дівчина з вами?" - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що за свої 53 роки Кіркоров був одружений тільки раз. Його шлюб з Аллою Пугачовою тривав більше 10 років. Зараз колишні закохані не спілкуються і не вітають один одного зі святами.

Після розлучення з Примадонною Кіркорову приписували чимало романів: серед інших були діджей Катя Гусєва, Анна Калашникова та інші.

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