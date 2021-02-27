У мережі з'явилося незвичайне фото з Тіною Кароль і Надею Дорофєєвою, а фанати заговорили про можливий дует співачок
Як повідомляє Politeka.net, фанати вирішили пофантазувати на тему можливого дуету співачок Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої і з'єднали їх, принаймні на фото. Так, в одному з фан-акаунтів, присвячених Кароль, опублікували кумедний відфотошоплений знімок, на якому двох артисток можна побачити в гарячих образах.
Надя Дорофєєва на цьому кадрі позує стоячи над Тіною, на ній спокусливий наряд – чорні латексні штани і коротенький бежевий топ, поверх якого вона накинула чорну портупею. Її волосся акуратно укладені і м'якими пасмами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж.
Тіна Кароль на фото позує на фото лежачи в спокусливій позі, задерши ноги вгору. На ній теж досить відвертий наряд - вузькі Латексні лосини чорного кольору, які щільно обтягують стрункі ніжки в туфлях на шпильках, а також темна строката блузка і чорна шкіряна куртка. Волосся співачки зачесане в гладку зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж. цікаво, що обидві співачки у своїх образах дуже гармонійно виглядають на цьому відфотошопленому знімку.
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У підписі до фотографії говориться: "Хотіли б їх спільний трек?". Звичайно ж така публікація викликала бурхливе обговорення в коментарях, правда деякі користувачі вважають, що Надя і Тіна занадто різні артисти, щоб робити дует, а інші впевнені, що все можливо.
Нагадавши, Дорофєєва кардинально змінила імідж, підкоривши чуттєвим фото: "Зовсім на себе не схожа".
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