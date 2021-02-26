За життям актриси Ксенії Мішиної з переможцем "Холостячки", сценаристом Олександром Еллертом стежать тисячі фанатів

Як передає Politeka.net, 34-річний Еллерт вирішив полегшити публіці життя й сам злив в Мережу особисте листування з коханою. Відповідні кадри молодий чоловік опублікував в "сторіз" у себе в Instagram.

Так, голодна Мішина, очевидно, наївно ділилася з Еллертом своєю трапезою, поглинаючи смачненьке за смачненьким. Дівчина надсилала знімки своєму обранцеві, а той коментував у своїй саркастичній манері.

Спочатку Ксенія поласувала яблуком, на що Олександр коротко відреагував "Хм)". Але ось коли дівчина приступила до "важкої артилерії", взявшись за морозиво та щось, що важко розгледіти, у великому пакеті, написав: "Ща сир, борщ піде".

"Холостячка" відповіла посмішкою, а Еллерт додав: "У мене здається є контент для сторіз)))"

У той же час переможець шоу підписав кадри: "Після шести їсти ні-ні, але до шести...". Чим натякнув, на "обжерливість" коханої.

Зовсім недавно парочка мало не побилася за банку з баклажанною ікрою, чим насмішила публіку.

Сталося це вночі. Еллерт здійснив набіг на холодильник, роздумуючи, з чим йому робити бутерброди: з червоною або овочевою ікрою. Але вирішити йому так і не дали. Поруч з'явилася Ксенія і з силою (жартуючи, звичайно) відібрала у нього банку.

"Тобі не жирно?", - нібито суворим голосом запитала та у хлопця.

Нагадаємо, обранець "Холостячки" Еллерт приголомшив звісткою про весілля і показав перші кадри:" сьогодні у нас з Ксюю..."