Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і відповіла на пікантне запитання
На фото Таня позувала в чорній сорочці, під якою не виявилося білизни. Дівчина змогла тільки частково закрити бюст, але Брик це зовсім не бентежило. Модель посміхалася, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них однією рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Що робити, якщо під час ПМС боляче займатися спортом, а відкладати не хочеться?",- написала одна з фанаток Брик.
"Я ніколи не займаюся в ці дні. Якщо боляче, це вже здорово. Дайте організму відпочинок", - написала красуня під фото.
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"Супер-результат", "вогонь", "виглядаєш бездоганно"., "Красуня"," Шикарно"," Кішечка"," Гаряче", " Анджеліна Джолі?", "Богиня", "фігура вогонь", "Богиня", "Таня, ти молодець, у тебе все вийде", "яка ти розумниця".
Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала фігуру, якій можна позаздрити.
Варто відзначити, що струнке тіло і довгі ніжки дійсно викликають захопленням в будь-якому вбранні, але в цей раз Брик з'явилася в чорному боді на тонких бретельках.
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А ще Politeka писала, що схудла" Супер Топ-модель по-українськи " Таня Брик влаштувала тряску сідницями в бікіні
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