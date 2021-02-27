Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і відповіла на пікантне запитання

На фото Таня позувала в чорній сорочці, під якою не виявилося білизни. Дівчина змогла тільки частково закрити бюст, але Брик це зовсім не бентежило. Модель посміхалася, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них однією рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що робити, якщо під час ПМС боляче займатися спортом, а відкладати не хочеться?",- написала одна з фанаток Брик.

"Я ніколи не займаюся в ці дні. Якщо боляче, це вже здорово. Дайте організму відпочинок", - написала красуня під фото.

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Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала фігуру, якій можна позаздрити.

Варто відзначити, що струнке тіло і довгі ніжки дійсно викликають захопленням в будь-якому вбранні, але в цей раз Брик з'явилася в чорному боді на тонких бретельках.

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