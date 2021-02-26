Українська телеведуча Марічка Падалко вирішила активно відсвяткувати день народження і показала, що вона робить в цей день

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде "Телевізійну службу новин" на телеканалі "1 + 1" активний користувач Instagram. У своєму мікроблозі телезірка часто радує шанувальників яскравими публікаціями з життя, і днями показала, як відсвяткувала свій день народження. Як виявилося, Марічці виповнилося вже 45 років, але вік її абсолютно не турбує.

На нових фотографіях, які телеведуча показала в соцмережі, можна побачити, вона разом з чоловіком Єгором Соболєвим вирушила в гори, де активно провела своє свято, вставши на лижі. У підписі до фотографії Падалко написала: "на цьому місці мала б бути, напевно, "вражаюча" Портретна фотографія і змістовний пост про важливу дату – 45 років!". А також додала, що коли цей день настав, то весь пафос захотілося відкласти. "У 40 здавалося, що життя виходить на фінішну пряму, а зараз – лише починається", - зазначила Марічка і розповіла, що в цей день своє свято відзначає не тільки вона, але і її чоловік, так що вирішили провести його разом.

Шанувальники в захваті від нових фотографій телезірки, її і чоловіка вітають з днем народження, залишаючи багато теплих слів і поздоровлень.

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