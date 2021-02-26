Відома модель Кендалл Дженнер показала Гарячий образ для Версаче

На фото Кендалл позувала в білій сукні з малюнками морських зірок і квітів. В руках у Дженнер тримала стильну сумочку, а волосся залишила розпущеним, які були мокрими. Красуня доповнила образ стильними прикрасами, а сукні дозволила трохи бути задертим, щоб знімок вийшов трохи пікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Версаче.

"Неминуча чарівність - Медуза зачаровує кожну епоху своїм зачаровуючим поглядом", - написано під фото.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так надихає", "останнім часом світ так заплутався", " Кендалл виглядає красивою, Версаче повинен дати вам бонус ... і ще кілька сумок. Ви можете подякувати мені пізніше", "Прекрасна", "Приголомшлива королева", " Моя це Кендалл! Симпатична", " отримайте нове обличчя ... те, яке ви можете назвати своєю музою ... я можу бачити їхні обличчя (сестри Хадід і вона) від інших брендів, і це так втомлює ...". "Це круто, але чи знаєте ви, що, на відміну від інших сторінок, Я дійсно публікую витоки в темній мережі".

Ми писали, що відома модель Кендалл Дженнер продовжує дивувати стрункими формами на зйомках.

Дівчина впевнена в собі і легко відчуває себе перед камерою. За час своєї роботи модель не раз "обійшла" подіуми мало не всіх існуючих відомих модних брендів. Як видно в ролику, дівчина дуже впевнена в собі.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер не залишила місця для фантазій, знявши останнє

А ще Politeka писала, що Кендалл Дженнер розбурхала виглядом в абсолютно прозорій сукні, встояти неможливо

Також Politeka повідомляла, що Кендалл Дженнер показала заповітний трикутник в ниточках бікіні



