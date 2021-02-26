Надя Дорофєєва ошелешила шанувальників новим перетворенням

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва, відома українська співачка, яка була солісткою в групі «Время и Стекло» на своїй сторінці в Instagram опублікувала невелике відео свого ЕР (іншими словами, мініальбому).

Надя Дорофєєва розмістила фрагмент нового треку, який представить 5 березня: "обережно, слив треку!!! 😂 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP".

У кліпі Надя постала навпочіпки в майці і з двома хвостиками, вона співала ліричну композицію, яка дуже сподобалася фанатам.

Першими відгукнулися Володимир Дантес і Даша Астаф'єва. Чоловік спочатку прокоментував новину вогниками, а після тог, як Даша написала "Кицька", привітав свою кохану словами: "вітаю!".

Також не втрималася прийомна дочка Потапа Наталягорова, яка прокоментувала почуте: "вогонь взагалі🔥".

Фанати від щастя без розуму, вони стали описувати свої почуття до Наді, і в очікуванні повної версії треку вже налаштували таймери:

"Надюша я шалено люблю тебе, але ця новина змушує мене буквально померти. 😍 😭 🔥 🔥", "Я впевнена що це буде щось бомбічне😍 🔥❤️👏", "Супер ждемо чекаємо в П'ятницю!! Тим більше п'ятниця розпусниця🙈 🙈 🙈", "Ставлю таймер на цей день!"

Раніше ми писали, що 30-річна зірка опублікувала в "сторіс" в Instagram свіже фото, на якому постала в непривабливому світлі. Так, завжди миловидна Дорофєєва, яку фанати звикли бачити в стильних нарядах, на цей раз вирішила здивувати, з'явившись в несподіваному образі.

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