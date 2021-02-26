Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова похвалилася розкішним відпочинком з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, молода і вагітна дружина виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова показала в соцмережі яскраве фото з розкішного відпочинку в Єгипті. Щасливе подружжя в очікуванні сина оговталися на відпочинок під кінець зами, за словами дівчини, це їх перша спільна подорож за межі країни, причому в статусі чоловіка і дружини.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram Катерина опублікувала милий кадр, на якому вони з Павликом відображені біля басейну на тлі зелених пальм. Як видно, на прогулянку вагітна дівчина вийшла в білих шортиках і блакитний літній блузці, її волосся зібране в недбалий пучок, а на очах стильні сонцезахисні окуляри. Співак поруч з дружиною позує більш одягненим - на ньому темна футболка, поверх якої накинув ще й курточку, а на шиї у нього висить невелика чорна сумочка.

У підписі до фотографії Репяхова розповіла про цю подорож. "Вперше в Єгипті разом. Вперше за кордоном, як чоловік і дружина (але це не медовий місяць, сподіваюся він ще буде, де-небудь в Європі). Вперше разом на морі взимку. Скільки ще нам належить зробити разом вперше. Життя дивовижне, багатогранне і в ньому можливо все", - написала щаслива Репяхова.

Відзначимо, що днями Катерина хвалилася покупкою новенького розкішного автомобіля прямо з салону. Дівчина показала в соцмережі фото зі своєю новою машиною – темного кольору з величезним червоним бантом на капоті. А в підписі до кадру розповідала, як довго до цього йшла.

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