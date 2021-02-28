Модель і переможниця " Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про правильне схуднення

Кілька днів поспіль дівчина розповідає про те, як правильно скинути вагу, адже раніше зіткнулася з серйозними проблемами, пов'язаними з даним питанням. Через часті дієти і жорсткі обмеження Тетяна страждала від розладу харчової поведінки.

Щоб виправити ситуацію, дівчина довгий час контролювала своє харчування за допомогою спеціальної дієти і фізичних вправ. Тільки після того, як вона перестала різко набирати вагу, вона змогла підібрати правильний план харчування.

Розповідаючи про те, як знайти мотивацію і сили для того, щоб скинути вагу, дівчина підкреслила, що досить просто подивитися в дзеркало. Якщо ви і тоді не захочете нічого міняти, значить вас все влаштовує. У цьому і весь секрет.

Говорячи про те, яких помилок найкраще уникати під час схуднення, брикет:

"Потрібно уникати: голоду; повного або частково виключення з раціону жирів і вуглеводів; виключення продуктів (молоко, продукти з глютеном і тд) без рекомендацій лікаря; неконтрольований водний баланс; велика кількість тренувань; пити таблетки і БАДи без рекомендацій лікаря».

Також Брик підкреслила, що вага не йде локально, він йде по всьому тілу і логічно, що груди і сідниці втратять в обсягах.

За словами моделі, масажна щітка також допомагає позбутися целюліту і обвисання шкіри, однак це лише малий відсоток і найбільше залежить від нашого харчування і догляду за собою в цілому. Скраби, обгортання і багато іншого складуть лише двадцять відсотків від загального результату.

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