Українська співачка Настя Каменських поділилася кадрами сонячного сімейного ранку з Потапом

Кожні вихідні подружжя Потап і Настя влаштовують собі романтичні прогулянки, ідеальні вечори за переглядом фільмів і дружні посиденьки з найближчими людьми. Початок вихідних для пари цього разу став таким же.

У розділі Сторі Настя показала, як Потап просить її переодягнутися і дивує подарунком. Так, артист підійшов до дружини з проханням знову надіти білий одяг. Спочатку Каменських підтексту не зрозуміла, але виконати вимогу все ж поспішила. Цими невеликими відео вона також поділилася в Instagram.

Показуючи, як вона одяглася, Каменських отримала романтичну відповідь чоловіка:

"Сьогодні у мене дуже романтичний настрій. Мені здається, що білий-це колір сьогоднішнього дня. На вулиці прекрасна весняна погода. Хочу бачити тебе нареченою"»

Спортивна наречена Настя була щаслива почути щось подібне, адже потім чоловік подарував їй величезний букет білих квітів.

Також Настя вирішила показати ідеальний і затишний Ранок з домашньою улюбленицею-собачкою Мімі, яка є єдиною твариною в сім'ї Потапа і Каменських. Зірка позувала у вільній бірюзовій кофті, а її улюблениця сиділа у неї на руках, поклавши лапки на господиню.

"Настя, вже пора Максика тримати на руках, а не Мімі, чого тобі і бажаю; красиві❤; Я так вами пишаюся😍; Красотулька😍; спасибі, взаємно🤗 🤗 🤗; дві крали!❤ ; Які ви прекрасні😍; 🙌стрижка вогонь, звичайно😂 😄; прям Близнюки; можна без собаки🐕?",- відповіли користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей.

Також на Pоliteka ми розповідали, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем.