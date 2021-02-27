Довгий час відмова Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків обростав новими чутками та інтригами.

Деякі британці були впевнені, що монарх став підкаблучником і йде на поводу у своєї американської дружини. Однак, нещодавно в ефірі шоу The Late Late Show принц все ж назвав справжню причину відмови від сімейних обов'язків і переїзду в США з дружиною і дитиною, повідомляє Politeka.net.

Принц Гаррі в інтерв'ю поділився, що зараз він будує свою маленьку сім'ю в Америці, і йому це подобається. При цьому запевняє, що відмова від королівських обов'язків у Великобританії – це не відмова від Його Королівської сім'ї або відхід з неї. Принц ясно дав зрозуміти, що він "ніколи не піде" від своєї сім'ї і продовжить допомагати людям іншими способами.

За словами монарха, він не розглядає своє рішення, як відхід з британської королівської сім'ї, скоріше, як якийсь відступ від них. "Я жив у дуже складному оточенні, як я впевнений, багато людей помічали. Ми знаємо, якою може бути британська преса. Вона руйнувала моє емоційне здоров'я", - заявив Гаррі. Тобто саме через відносини з журналістами принц з сім'єю вирішили перебратися в Америку, на батьківщину Меган Маркл. Онук королеви запевняє, що він як чоловік і батько хоче вберегти свою сім'ю від нападок преси і постійної уваги до їхнього життя.

Також під час шоу Гаррі розповів, що його півторарічний син Арчі починає розмовляти. Так, першим словом малюка було"крокодил". Також принц поділився, що маленький Арчі отримав від королеви Єлизавети II На Різдво. За його словами, це була вафельниця, на якій Меган тепер готує сніданки для сина і чоловіка. Гаррі розповів, що його син в захваті від вафель і вранці буквально прокидається і говорить слово "вафлі".

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