Примадонна російської естради Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом - в 71 виглядає на 40 років

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Алла Пугачова не перестає дивувати шанувальників яскравими перевтіленнями і незвичайними образами. Здається, зірка зовсім не збирається старіти, і на нових фотографіях в її Instagram це видно. Так, нещодавно Алла Борисівна опублікувала яскравий кадр, на якому позує зі своєю подружкою Мариною Юдашкіною, яка є дружиною дизайнера Валентина Юдашкіна.

На новому фото жінки відображені в розкішному особняку сім'ї дизайнера, в якому переважають червоні тони. В гості до друзів Пугачова прийшла в дуже ошатна - на ній стильні смугасті штани з масивним поясом і об'ємна чорна блузка, яка елегантно оголила лінію плечей. Схоже, артистка зробила нову стрижку, її волосся недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Алла Борисівна написала: "В гостях у Марини і Валі Юдашкіних. Справжні друзі - це величезний подарунок долі. Спасибі Господи за те, що дав можливість знайти "своїх" і заспокоїтися". Шанувальники Примадонни в захваті від її нового образу, артистку засипають компліментами і захопленими коментарями. "Прекрасна стрижка! Дівчинка", "Які красиві!", "Шикарна!", "Дуже приємно бачити хороших друзів поруч! Бережіть нашу Аллу", "Ви просто шикарні жінки! Є з кого брати приклад!", "Алла, ви така красива!", "Ой, які дами красиві, просто шик!",- пишуть у коментарях до фото.

Нагадаэмо, Натхненна Пугачова вразила новою зачіскою і почала цитувати Кароль: "Як приємно...".

Як повідомляла Politeka, "Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачова забута назавжди.

Також Politeka писала, Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася".