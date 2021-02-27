Відома українська тенісистка Марта Костюк, яка перемогла на Відкритому чемпіонаті США 2017, показала Гарячий образ перед сном

На фото Марта позувала в синій білизні, більше нічого не надівши. Дівчина стояла біля панорамного вікна, загнувши одну ніжку, показуючи бездоганну фігуру. Костюк знімала себе на телефон і зовсім не бентежилася того, що залишилася в одній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Солодких снів", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох, солодких", "гаряче", "істинний сенс досконалості"," так чудово"," Хороший сон"," ще фото Березня", " Як я зараз піду спати ??", "Вітаю!", "Привіт, та солодких снів тобі"," Люблю колір нігтів", "буде непросто, що мріє"," красива, фітнес-фігура"," ви ефектні як гравець і дуже красиві"," уявлення Марти", " на добраніч, Марта! Buonanotte".

Ми писали, що відома українська тенісистка Марта Костюк показала стрункі ніжки в короткій спортивній сукні.

Так, в акаунті спортсменки з'явилося кілька фото, на яких вона позує на балконі хмарочоса. Дівчина прогулювалася в спортивному коротенькому платті і куртці.

Вона також вказала геолокацію-фото було зроблено в Австралії.

Нагадаємо, українська чемпіонка Марта Костюк захопила фігуркою, відчинивши піджак

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