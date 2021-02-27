Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав фото своїх пригод у Пакистані

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу про подорожі Дмитро Комаров побував в експедиції в Пакистані, звідки привіз багато вражень, фотографій і відео. Вже в суботу, 27 лютого, глядачі побачать новий випуск "Світ навиворіт", в якому глядачі побачать його пригоди в цій країні. А в своєму Instagram Діма вирішив показати кілька яскравих фотографій з тієї експедиції.

Комаров розповів, що йому вдалося побувати на "Формулі-1" по-пакистанськи. Це гонки на биках по полях замість треку і в маленькій металевій платформі замість сидіння. При цьому, за словами ведучого, швидкість, якої можна досягти – близько 70 кілометрів на годину. А ось керма і гальм на цих гонках немає. "Я навіть спробую промчати, надівши замість шолома традиційний тюрбан", - анонсує Діма новий випуск шоу.

Однак, гонки на биках – не саме екстремальне, що спробував комарів в Пакистані. Виявилося, що він наважився увійти у вольєр з сотнями крокодилів. За словами Дмитра, в це місце крім працівників нікого не пускають. Єдина стороння людина, яка побувала в цьому місці, ще один покійний телеведучий Стів Ірвін, який є кумиром українського мандрівника.

"Ох, скажу я вам, відчуття, коли навколо тебе, на відстані витягнутої руки-сотні крокодилів. Гігантський. Але феномен - вони не нападають. Чому? Кажуть, бо вважаються священними, і живуть у храмі. Вони добрі і на людей не нападають, а більше м'яса люблять... цукерки", - поділився Комаров. Також він додав, що ці Крокодили дуже люблять солодощі, їх до цього привчили і тепер вони з радістю приймають такі частування.

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