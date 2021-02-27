Відома модель Ебі Ретчфорд показала образи для вихідних

На першому фото Ебі позувала в спідниці з великим вирізом і топі, у якого було присутнє вражаюче декольте. Ретчфорд у всій красі показала бездоганні ніжки, доповнивши образ босоніжками. Але погляд було складно відвести від пишного бюста моделі, який так і просився на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Атмосфера вихідного дня. Те ж, але інше;) Який з них ви, хлопці, віддаєте перевагу більше!? 1 або 2 ?? Коментар під моїми улюбленими", - написала модель під фото.

На другому знімку зірка вже здалася в комбінезоні, який складався з вузьких штанин і смужок тканини, які стискали пишний бюст красуні. Ебі зовсім не бентежило, що він сильно випирав з такого епатажного вбрання, доповнивши образ стильною сумочкою.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я сумую за виходом", "Любіть їх усіх", "Вау, ти божевільна", "обидва виглядають красиво", "Прекрасна Ебігейл", "Приголомшлива", " яка красуня Ебігейл!", "Такий приголомшливий наряд і ви !!!!", "Це був мій перший раз, коли я засмагав", "мені найбільше подобається номер 1, Ебігейл", "обидва гарячі, але 2 Мій улюблений".

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