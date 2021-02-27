Вилицювата модель Анастасія Покрещук, яка брала участь у реаліті-шоу " Від пацанки до панянки", спровокувала нову хвилю розмов про свою зовнішність

Епатажна блогерка, що стала знаменитою завдяки безлічі пластичних операцій на обличчі, регулярно спілкується зі своїми фоловерами за допомогою соцмереж, пише Politeka.net

Дівчина ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, але і рекламує різні товари, тим самим заробляючи собі на життя.

Цього разу Похрещук вирішила записати нове відео, а для цього попросила своїх передплатників задавати їй питання на різну тематику. А щоб розмова пішла поживіше, показала своє "перероблене" обличчя крупним планом.

"Рибки❤️ пишіть питання для довгого відео на ютуб❤️🐉 👇", - звернулася блогерка.

Користувачі соцмереж тут же почали задавати питання.

«Розкажи за груди як боляче і скільки заживає і не шкодуєш що круглі, а не анатомічні . Скільки грам протез»,

"Розкажи, Як домоглася такої самооцінки 😂 🔥 »,

"Любиш фільми жахів?»,

"Перша блогерка, яка мене не бісить через тиждень», - запитують модель.

Не так давно Покрещук показала фото " до " і "після" процедур, спрямованих на схуднення. Зірка мережі вважає, що у неї було 7 зайвих кілограм, тому всіляко прагне до ідеальної ваги.

Нагадаємо, що епатажна зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась розміром скул з подружкою: "Не дай Бог".

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