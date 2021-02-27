Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в чуттєвому образі
На фото Ірина здалася в темному піджаку і стильних сережках. Сопонару позувала боком, волосся зібравши в хвостик. Актриса в руці тримала велику червону троянду, насолоджуючись її запахом. Дівчині настільки було добре, що зірка навіть закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Обожнюю квіти з усієї сили. Даруйте своїм жінкам квіти, без приводу, робіть іміджеві акції, це шалено круто", - написала красуня під фотографією.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків, включаючи дружину Кошового, і написали коментарі:
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"Твої фотки в стрічці радують", "Ірочка, супер", "ви дуже красива", "мила-мила дівчинка, красива", "Очаровашка", "Ірина красивіше всіх кольорів", "Королева", "така красива".
Ми писали, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила зухвалим поглядом у вечірній сукні.
Ірина Сопонару поповнила сторінку красивим знімком, виконаним в класичній чорно-білій гамі. На ньому актриса "жіночого кварталу" позує в короткій чорній сукні з найтоншими бретелями, які відкривають вид на ваблять ключиці і загадкову западинку між грудей красуні.
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