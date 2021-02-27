Співачка і актриса Надія Мейхер здивувала новим фото в незвичайному образі, і поділилася віршем

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і учасниця вокального шоу "Голос країни" Надія Мейхер свого часу починала сценічну кар'єру в спокусливому тріо "ВІА Гра". Тепер вона знімається в кіно і продовжує виступати, як сольна артистка, а ще Надя активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого життя.

Так, нещодавно у своєму мікроблозі Мейхер опублікувала чарівний знімок, на якому з'явилася в абсолютно новому образі. На новому фото артистка позує в стильному теплому піджаку цікавого забарвлення, який приховує декольте, а на її шиї видно оригінальну прикрасу. Найбільше уваги привертає зачіска Наді - її волосся завиті в кокетливі кучері і об'ємними неслухняними пасмами спадають на обличчя. До слова, на обличчі видно акуратний макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив, зачаровуючи своїм поглядом. До щік Мейхер доклала руки з бездоганним чорним манікюром.

У підписі до фотографії Надія написала незвичайний вірш, який дуже сподобався її шанувальникам. Нову публікацію зірки засипають компліментами в коментарях до фото. "Завжди найкрасивіша", "Красуня", "Романтичне фото і вірші", "Жінка-вамп. Надія, я вас обожнюю. Ви не жінка-мрія!", "Ух ти! Надія, ви супер", "Жінка-вамп", "Шикарна", "Дуже красиво", - пишуть користувачі в коментарях.

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