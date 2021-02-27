Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк", телеведучий і бізнесмен Микита Добринін, поділився зворушливим фото з дружиною

Кілька днів тому пара Микита і Даша вирушили на відпочинок до Єгипту, де добре проводять час. Так як дівчина знаходиться на п'ятому місяці вагітності вони вибрали не дуже активний відпочинок, ніжачись біля басейну і гуляючи по пляжах. Не забувають зірки також ділитися знімками в Instagram.

Так, Добринін з дружиною вирішив провести фотосесію на території готельного комплексу, тому разом опублікували стильні кадри після в Instagram.

Для зйомки вагітна Даша Квіткова одягла смугастий світлий купальник, який вигідно підкреслив великий животик. А ось Микита Добринін позував в темних шортах з оголеним торсом.

"Напиши в коментарях з якими ЕМОДЖІ у тебе асоціюється наше фото😺» - написав чоловік під фото.

Шанувальники разу відповіли:»щаслива сім'я в очікуванні дива; красиві❤; Любов❤️сім'я; Любовна любов❤; чудові❤️; дуже ніжно❤️; гарненькі❤️; бадьорять, але не Нескафе))); мені подобається цей погляд; суцільна гармонія; які великі вже".

Також Микита вирішив розповісти про операцію, яку йому довелося зробити через необережність під час заняття серфінгом. Як виявилося Микита також, як і багато інших зірок, став жертвою морських їжаків і проколов собі ногу.

"Сталася тоді неприємна історія. Я подорожував по Шрі-Ланці і вирішив зайнятися серфінгом. Катався, став на такого ось їжака і довелося в підсумку дробити і розрізати п'яту, щоб дістати ці голки... було дуже неприємно і від дуже боляче», - згадує Микита, показуючи морських їжаків на березі.

Нагадавши, "Холостяк" Добринін несподівано залишає Україну разом з вагітною дружиною: "не можу дочекатися".

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