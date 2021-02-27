Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, показала спільне фото зі своїм цивільним чоловіком-росіянином

Як пише Politeka.net, знімок 30-річна знаменитість виклала у себе в Instagram.

Спадкова актриса успадкувала професію своїх батьків і перебралася подалі від них до Москви, де отримала популярність, знявшись у багатьох рейтингових серіалах.

Зараз Паперна живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличевим. Минулого року вона народила для нього другу дитину, сина Володимира. Першою була їхня дочка Єва, їй вже три роки.

У своєму Instagram-блозі старша дочка Сумської регулярно виставляє фотознімки, на яких хвалиться стрункою фігурою і останній не став винятком.

На спільному фото Антоніна попозувала в темно-синій облягаючій водолазці і брюках в обнімку з Володимиром, який схопив свою співмешканку за п'яту точку.

Фолловери звернули увагу на те, як схожа парочка один на одного.

"Яке миле фото😄 так схожі😁", "Круть", " дуже красиві!!!!!!", "Відмінна пара. Щастя вам і благополуччя у всьому.❤️", - пишуть в мережі.

Нагадавши, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "для жінок завжди актуальна...".