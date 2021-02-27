Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе в чорно-білих тонах

На фото Тарас показався у світлій футболці і темних штанях. Цимбалюк зробив укладку волосся назад, а образ доповнив бородою і вусами. Актор закинув ногу за ногу, склавши на одній з них руки. Образ вийшов досить мужнім і свіжим, хоч і зробленим в чорно-білих кольорах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"ESQUIRE 2021", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже", ""Лайк", "хлопчик", "Тарас, дуже круте фото", "Круть", "погляд вогонь", "ця людина точно знає, чого хоче від життя", "Характер", "а який погляд", "Ох і крутий образ", "Красунчик, фото супер".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк, який брав участь у "Танцях з зірками", вразив незвичайним чином.

У себе в Instagram чоловік опублікував фото, на якому постав в образі семінариста Андрія. Раніше актор зізнавався, що йому дуже цікаво працювати над цією роллю. Цього разу він опублікував колоритний портрет, на якому постав в пальто і чорній шапці.

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