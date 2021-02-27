Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як відпочиває

На фото Христина здалася в помаранчевому ТОПі без бретелей, а образ доповнила стильним капелюшком і чорними окулярами. Як можна побачити, дружина Остапчука відпочивала на безлюдному пляжі, знімаючи сама себе на телефон. Красуня зробила акцент на сережках, взявшись за вушко однією рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Без зайвих слів, просто час подаруночків!",- написала Христина під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і не писали компліменти красуні, але зазвичай зірку не залишають без утішних слів:

"Вогню в стрічку", "Охохох", "неймовірно естетичне фото, засмага, відтінок, легкі промені, ну кайф же", "головне, що чоловік не проти таких фото", "Уфф, гаряче", "біла смуга, яку ми заслужили", "Без келиха нікуди", "дуже красиво і ніжно", "шикарна, плюй на всіх".

Ми писали, що нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, танцючий нотаріус Христина Горняк вразила яскравим луком.

У себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зняте в ліфті. Парочка вирішила вибратися в світ, тому причепурилася як слід. Володимир був одягнений в костюм, а Христина В ніжне світле плаття і яскраві ботфорти.

Нагадаємо, бездітна дружина Остапчука приголомшила одкровенням

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука без краплі збентеження показала себе без одягу, позбавивши слів навіть чоловіка

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в коротенькому халатику показала їх з чоловіком ранкові витівки



