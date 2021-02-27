Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як відпочиває
На фото Христина здалася в помаранчевому ТОПі без бретелей, а образ доповнила стильним капелюшком і чорними окулярами. Як можна побачити, дружина Остапчука відпочивала на безлюдному пляжі, знімаючи сама себе на телефон. Красуня зробила акцент на сережках, взявшись за вушко однією рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Без зайвих слів, просто час подаруночків!",- написала Христина під фото.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і не писали компліменти красуні, але зазвичай зірку не залишають без утішних слів:
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"Вогню в стрічку", "Охохох", "неймовірно естетичне фото, засмага, відтінок, легкі промені, ну кайф же", "головне, що чоловік не проти таких фото", "Уфф, гаряче", "біла смуга, яку ми заслужили", "Без келиха нікуди", "дуже красиво і ніжно", "шикарна, плюй на всіх".
Ми писали, що нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, танцючий нотаріус Христина Горняк вразила яскравим луком.
У себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зняте в ліфті. Парочка вирішила вибратися в світ, тому причепурилася як слід. Володимир був одягнений в костюм, а Христина В ніжне світле плаття і яскраві ботфорти.
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