Популярна співачка Тіна Кароль похвалилася зухвалою витівкою на камеру, збентеживши фанатів

Після презентації скандального у всіх сенсах кліпу, Тіна навіть змінила стиль в одязі, щоб підкреслити, як вона сама росте. І як росте її пісенна кар'єра-вперше за довгий час зірка змінила репертуар і стиль виконання.

Тепер Тіна все частіше з'являється на публіці в модних топах з сіточкою, обтягуючих брюках і шкіряних піджаках. В цей же раз лосини з шкіряними ботфортами ідеально поєднувалися з простою кофтою артистки. А її зухвала витівка з задертою до стелі ногою і зовсім здивувала фанатів.

Схоже, Тіна більше не соромиться і не сковує себе рамками одного образу:

"Мені здається це спосіб показати🖕 😂; показала одне місце... це черговий скандал....🤦🏻‍♀️; .всім люблячим подругам шоубізу присвячується.. а вам слабо?; Що це означає? Тіна 😮; ось безсоромна; скандал на другому рівні...😍 ; Несподівано не думала що так ...; Тому що пристрасна, дівчинка небезпечна️️; та вже 😮 засвербіло👏».

Після того, як артистка випустила кліп, вона також організувала челендж під свою музику і виставила все в «Тік-Ток». Спілкуючись з блогерами, Тіна також записала кілька кумедних роликів, в яких повторила свої дії.

Суть полягає в тому, щоб сидячи на шиї молодої людини станцювати кілька рухів руками з кліпу «Скандал», наспівуючи текст цієї пісні. У зеленому піджаку з кислотним відтінком і чорному топі з сіточки Кароль змогла знову дивувати.

Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".

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