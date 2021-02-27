Відома модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала свіжий легкий образ

На фото Леоніла здалася у футболці з принтом ведмедиків. Гузь вирішила залишити волосся розпущеним, а сама закрила очі від задоволення. Дівчина посміхнулася, хвалячись білосніжною красою. Образ модель доповнила наручним годинником, який можна побачити на одній з рук, яку показала в кадрі зірка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розбавимо серйозність", - написала модель під фотографією.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Неймовірно красиво", " так мило !", "Дуже красиво"," обожнюю", " Абсолютно чудово... люблю це, така приголомшлива зйомка", "обожнюю наряд", "Богиня, ефектна і чуттєва"," ефектно і чудово, як ти прекрасна, любов"," дуже красива фотографія"," бездоганно красива", " Ну все. Ось і я закоханий".

Ми писали, що відома українська модель Леоніла Гузь показала, як позує на камеру з мінімумом одягу.

Так, Гузь вирішила показати, як проходять її фотосесії. У короткому відео вона зібрала різні моменти з процесу зйомок. Модель показала себе в декількох образах, кожен з яких розкривав її чуттєву сторону.

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