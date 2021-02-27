Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і решки", оприлюднила відео з села, на якому показала, яким було до популярності

Як пише Politeka.net, архівні кадри знаменитість розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Блогерка зазначила, що відео було зроблено в 2014 році.

"Ахаххаха 70 кг кривозубою і сільської радості вітає вас!!!😂

оскільки вам сильно зайшла рубрика #агентархів я вирішила перейти на новий етап наших відносин і залити відос 2014 року!🤗», - написала Настя.

Також вона звернула увагу, що 7-років тому мала надлишкову вагу, проте взялася за себе і схудла.

"Братва, подивіться на цього пухляка набряклого, він зміг і ви зможете!

До речі, тут видно вже мої блогерські замашки(відоси ми знімали виключно для сестер і внутрішнього користування😂)! 💔

А ще помітили як я показала свій манікюрчик?😂 😂 😂 😂 😂 ",- зазначила знаменитість.

Шанувальники вже відреагували на публікацію, менше, ніж за півгодини відео набрало понад 75 тисяч лайків.

"Ось це Я розумію, хороше життя було👏", " Френч) все по стилю 🔥 🔥 😂 ", " Класссс🔥 🔥 😍 🙌 😀 😀 😀 блін!!! Як крутооо", - пишуть в мережі.

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