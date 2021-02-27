На сцені "Ліги Сміху" - нова команда "Веселі бобри", яка об'єднала двох головних конкурентів

Як повідомляє Politeka.net, українське гумористичне шоу "Ліга Сміху" не перестає радувати і дивувати глядачів новими концертами, витівками команд і незвичайними дуетами. Так, в одному з випусків "Битва титанів" студія "Квартал 95" зібрала найсильніші команди за всі сезони, а глядача дивували не тільки номери гравців, а й оновлений склад журі та ведучих.

Так, вели новий концерт двоє лисих - Євген Кошовий і Потап, але найбільше публіку порадував ще один дует. Виявилося, що на сцені "Ліги Сміху" возз'єдналися дві конкуруючі команди – "Загорецька" і "Стоянівка". Хлопці об'єдналися в команду "Веселі бобри" і здорово повеселили шанувальників. Тандем дійсно вийшов вельми неординарним, особливо враховуючи, що ці дві команди в багатьох іграх були завзятими суперниками, а одного разу навіть розділили на двох кубок "Ліги Сміху".

Відео виступу "Веселих бобрів" опублікували на сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram. У підписі до ролика йдеться: "Загорецька Л.С." + "Стоянівка" = "Веселі бобри". Коли суперництво перетворилося на Дует. Як вам дебютний виступ хлопців?". Звичайно ж користувачі кинулися обговорювати публікацію, висловлюючи свою думку з приводу такого незвичайного дуету. "Хто пише, що ніяк, швидше за все не дивився всі випуски Стоянівки і Загорецької. Ці команди неможливо не любити, у них гумор, особливо у Загорецької, незвичайний. Їх дует - це бомба", "Хороший гумор. Вже краще, ніж у КВН. Шкода, що в Росії такого не покажуть", "Клас, молодці!",- пишуть у коментарях до відео.

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