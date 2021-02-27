Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала свій кругленький живіт
Як пише Politeka.net, фотоколаж дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Відомо, що зараз 26-річна Репяхова зі своїм немолодим чоловіком перебувають на відпочинку в Єгипті. Пара вирушила в жаркі країни в кінці зими. Також відомо, що дружина Павлика чекає появи на світ дитини, у них буде хлопчик.
"Навіть перебуваючи на відпочинку, я можу в будь - який момент послухати корисну інформацію про пологи, вагітність або догляд за малюком», - зізналася Катерина.
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Раніше Катерина Репяхова зізналася, що поїздка в Єгипет - це перша спільна подорож за межі країни, причому в статусі чоловіка і дружини.
А ще раніше вона показала, що стала щасливою володаркою новенького автомобіля Toyota Hybrid.
Дівчина розповіла, що давно мріяла про свою власну машину і збирала гроші, щоб здійснити давню мрію.
"У мене в родині всі дівчатка-водії. З цього звичайно ще зі шкільних часом я мріяла про машину. Саме про таку. Про дівчачої, але не легкової. Я зайшла в салон побачила мою дитину і розплакалася", - написала вона у себе в Instagram.
Нагадаємо, що Вагітна дружина Павлика вперше показала нове авто майже за 800 тисяч:"не дарма заміж за папіка вийшла".
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