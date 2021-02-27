Переможниця шоу " Холостяк-10" Даша Ульянова показала цікаве фото напередодні весни

Як передає Politeka.net, знімок дівчина розмістила у себе в Instagram.

Після того, як Даша здобула популярність, завдяки гучному телешоу вона стала дуже популярною в соцмережах, де регулярно спілкується з фоловерами. Дівчина ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також рекламує різні товари.

Цього разу вона вирішила зачарувати підписчиків новим фотосетом і поміркувати про швидкий прихід найромантичнішої пори року – весни.

"А за вікном майже Весна 🌸 друга серія 😂",- написала вона.

У кадрі Ульянова здалася без одягу, обвивши своє тіло мотузками і прикривши бюст руками і квіткою.

Провокаційне фото Даші зібрало чимало компліментів.

"Ніжно так", "красива Фоточка уххх дуже красива", " вона звичайно не така як перша, але все одно максимально ніжна і красива😍 😍 😍", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Даша Ульянова спокусила шанувальників смачним обідом і милою посмішкою.

На фотографії Даша Ульянова постала зовсім в незвичному для її шанувальників ракурсі. Красуня позувала на морозі, тому одяглася тепліше і закуталася в теплий шарф. А щоб справити незабутнє враження, вона тримала в руках величезне блюдо з тільки що звареними раками, від яких ще виходив пар.

Нагадавши. що Ульянова з " Холостяка "захотіла гострих відчуттів, відправившись на незвичайний масаж:" точимо...".

Також на сайті Politeka ми писали, що Ульянова з "Холостяка" захопила "гаряченьким" на морозі, мріє кожен чоловік: "заборонений прийом!".

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